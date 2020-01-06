بعد الدعوة لرحيل القوات الأمريكية..ترامب يهدد العراق

وكالات(صدى):

على خلفية مطالبة البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على بغداد، مؤكدًا أنه إذا غادرت قواته سيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك.

وقال ترامب: لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي، لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي، لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها.

وأكد ترامب أنه إذا طالب العراق برحيل القوات الامريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي، سيفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا، وستكون عقوبات إيران بجوارها شيء صغير -على حد قوله-.

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