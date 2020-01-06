بعد الدعوة لرحيل القوات الأمريكية..ترامب يهدد العراق
على خلفية مطالبة البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على بغداد، مؤكدًا أنه إذا غادرت قواته سيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك.
وقال ترامب: لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي، لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي، لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها.
وأكد ترامب أنه إذا طالب العراق برحيل القوات الامريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي، سيفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا، وستكون عقوبات إيران بجوارها شيء صغير -على حد قوله-.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90523 ] نشر منذ 56 دقيقة
ولِّع فيهم ياالاصهب ، وانتم خلوا طواغيت طهران تنفعكم يا اذنابهم النجسه ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32197 ] نشر منذ 56 دقيقة
المطالبون هم الرعاع اتباع ايران لان الاكراد والسنه لم يحضرو الاجتماع
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 796 ] نشر منذ 29 دقيقة
ترمب الزعيم الثاني بعد صدام حسين… (لست مع نظامه الدكتاتوري)
الذي لن ينساه الشيعة الرافضة طيلة مستقبلهم..بصراحة ووضوح…العراق الضعيف الهزيل الذي تعصف به الطائفية والتمزق الاجتماعي والفقر…في صالح الكويت والسعودية
خير من عراق قوى متماسك يحكمه الشيعة الرافضة الذين سوف يهددون أمن دول الخليج العربي وذراع إيران القوية.
qlq[ عدد التعليقات: 6167 ] نشر منذ 26 دقيقة
…
اكوي
بيدفعها الشبك الصغير
فيصل[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ 25 دقيقة
هذا التنيييك الي ع اصوله
كفو يابو ايفانكا
اما الذنب فهذة نهايته
لاخير في أمريكا ولا في سراويل الخميني
هذا تصور المشهد الصحيح
ولكن اذا وصل الامر ان تستعين بالشيطان الأقوى ع الشيطان الأضعف لامانع
الأهم في الامر
هذه نهاية من تفسخ من عروبته وسلم دينه ووطنه وعرضه لقمه سائغه
للمجوس والعثمانيين
بالأمس حماس تقيم سراديب العزاء للهالك الغبي سليماني
وقبلها رفضوا طلب امام احد الجوامع بغزه طلبه صلاة الغائب ابان
وفاة الملك عبد الله رحمه الله وطيب ثراه
شيء مضحك ومبكي في ان واحد
الاتراك في ليبيا واليمن لازالت بلد العزه والكرامه تكافح لبقائها عربيه اصيله
ولبنان حمام افرنجي ال ايران
وسوريا لا تعليق
والعراق مرتع للوحوش
هذا كله من النفوذ الإيراني
ولكن الشىء الذي يتغافل عنه
السفله والرعاع
والخونه والمرتزقة
ان السعوديه
هي التي تيقنت لهذا البيع العلني للامة العربيه للمجوس
فزمهرت وتدخلت في اليمن
ولكن للأسف نرى ونسمع
ان السعودية دمرت اليمن
وايران
جنه ع العراق وسوريا وغزه ولبنان
لا احد يقول كذا
الا مجنون
او مبيوع
وشوفوا حال الدويلات التي بسط المجوس نفوذهم ف6يها
حروب عصابات مليشيات
مخدرات دعاره
اغتصاب
مساكن في المدافن …….
ولكن القضية مبيوعة
عاشت السعوديه حره ابيه
ولا عزى للخونه
وان نعقوا ف بالأمس قد ناحوا؟؟؟