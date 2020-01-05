بالفيديو.. إيران ترصد 80 مليون دولار مقابل رأس ترامب
رصد التلفزيون الرسمي الإيراني، مكافأة قدرها 80 مليون دولار، لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ عقب مصرع قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
ومن جانبه، علق مقدم برامج التلفزيون الإيراني: ” سكان ايران 80 مليون نسمة وعلينا القيام بحملة لجمع 80 مليون دولار أمريكي تقدم مكافأة لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي ترامب “.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، فضلًا عن أبو مهدي المهندس في الحشد الشعبي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90510 ] نشر منذ 31 دقيقة
صحيح هو اصهب ارعن وأهوج ، بس ماراح تطولوه يا اسفل سفلة الخلق ..
.. انتم اقل من ان توصلوا مستوى حذيانه ، خلوكم على مستوى عبيدكم الحوثيين والحمارين في قطر وصفويي العراق وبشار النعجه وزعبوطكم نصر الشيطان وجه البوم في لبنان ، هذا مستواكم ، يدوب بعد ..