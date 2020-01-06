في فندق أصيلة..تفاصيل إقامة برشلونة بجدة

طلال الغامدي(صدى):

تغادر بعثة برشلونة صباح الثلاثاء المقبل، استعدادا لخوض مباريات السوبر الإسباني في جدة، ومواجهة أتلتيكو مدريد في قبل النهائي.

وقرر إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق خوض تدريب صباحي الساعة 10 صباحًا يوم الثلاثاء في مركز جوان جامبر الرياضي، وسيتوجه اللاعبون والجهاز الفني بعدها مباشرة للمطار في الساعة 13:00 لاستقلال الرحلة التي ستنقلهم إلى جدة.

وستقيم البعثة في فندق أصيلة في جدة، ثم يحصل اللاعبون على راحة صباح الأربعاء على أن يبدأ المران الساعة 18:30 بتوقيت جدة، في ملعب الاتحاد وفي اليوم التالي سيتدرب الفريق أيضا استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد في قبل النهائي يوم الخميس.

ولن يتمكن الفريق الكتالوني من التدريب في ملعب المباراة نظرا لأن فالنسيا سيلتقي ريال مدريد يوم الأربعاء على الملعب ذاته في أولى مباريات قبل النهائي.

وسيلتقي برشلونة مع أتلتيكو يوم الخميس الساعة 10:00 مساءً بتوقيت جدة، في الدور قبل النهائي وفي حالة الخسارة سيعود الفريق مباشرة إلى إقليم كتالونيا.

وسيرأس بعثة برشلونة إلى جدة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو ومعه بعض من مديري النادي الكتالوني الذي سيلتقي ريال مدريد في حال تجاوزه أتلتيكو وفوز النادي الملكي على فالنسيا.

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