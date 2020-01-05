السوبر الإسباني.. 37 عامًا من العراقة الكروية والتحدي الكبير

محمد السعران(صدى):

تستعد الهيئة العامة للرياضة لاستضافة حدث رياضي آخر كبير، يتمثل ببطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم في نسخته الـ36، التي ستجمع لأول مرة في تاريخ المسابقة 4 من كبار أندية “الليغا”، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك خلال الفترة ما بين 8-12 يناير الجاري 2020م.

ويشارك في البطولة كل من أندية برشلونة “حامل لقب الدوري” في الموسم الماضي”، وفالنسيا “حامل لقب كأس ملك إسبانيا”، إضافة إلى أتلتيكو مدريد “وصيف بطولة الدوري” وريال مدريد “ثالث الترتيب”.

وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي المرتقب عن اصطدام ريال مدريد بمنافسه فالنسيا يوم الأربعاء 8 يناير الجاري، فيما يجمع اللقاء الآخر برشلونة بخصمه أتلتيكو مدريد يوم الخميس الموافق 9 يناير، على أن يتأهل الفائز من المباراتين إلى المباراة النهائية على لقب البطولة الكبرى يوم الـ 12 من الشهر ذاته.

السوبر الإسباني

انطلقت البطولة في شكلها الأخير بمشاركة بطلي الدوري والكأس في عام 1982، ونجح فريق ريال سوسيداد آنذاك في انتزاع اللقب الأول على حساب ريال مدريد، حيث خسر ذهابًا بهدف نظيف، قبل أن يحقق انتصارًا كبيرًا في موقعة الإياب بنتيجة 4-0.

واتخذ في هذه البطولة من الذهاب والإياب نظامًا لتحديد الفريق المتوّج، على أن يستضيف بطل الكأس المباراة الأولى ويحتضن حامل لقب الدوري لقاء الإياب، باستثناء بعض النسخ، علمًا بأنه تم إلغاء نسختي عامي 1986 و1987.

ولم يسبق أن استطاع أي فريق باستثناء أتلتيكو بلباو وريال مدريد أن توّج بالبطولة دون خوضه مباراة على أرض الملعب، حيث كان ذلك خلال عامي 1984 و1989، بعد حصولهما على الثنائية المحلية “الدوري والكأس”.

وبعد أعوام عدة تغير هذا النظام، وبات لزامًا إقامة مباراة لتحديد الفريق المتوّج بكأس السوبر في إسبانيا، حتى إن توج الفريق نفسه بلقبي الدوري والكأس، حيث يلاقي حامل اللقبين وصيف بطولة كأس ملك إسبانيا، كما سبق أن تكرر ذلك مع فريق برشلونة في العقد الأخير بحصده ثنائية الدوري والكأس.

ولم يسبق أن أقيمت بطولة كأس السوبر الإسباني خارج البلاد سوى مرة واحدة فقط، حيث كان ذلك في الموسم الماضي حين استضاف استاد “ابن بطوطة” بالمغرب لقاء فريقي برشلونة وإشبيلية، الذي انتهى بفوز برشلونة بنتيجة 2-1.

برشلونة يتربّع على عرش السوبر

يمتلك برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات الظهور بكأس السوبر الإسباني، متفوقًا بفارق شاسع على أقرب ملاحقيه.

وسجل الفريق الكتالوني حضورًا في 23 نسخة سابقة، ويستعد للمشاركة رقم 24 في تاريخه على أرض المملكة العربية السعودية بعد أيام، وبفارق 9 مشاركات كاملة عن غريمه التقليدي ريال مدريد أقرب ملاحقيه (15 مشاركة).

وتمكن برشلونة من التتويج باللقب 13 مرة كان آخرها العام الماضي حين تغلب على غريمه إشبيليه في الأراضي المغربية، بينما حل وصيفًا في 10 مناسبات، كان آخرها خصمه التاريخي ريال مدريد موسم 2017.

ويعد النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي لاعب برشلونة، الهداف التاريخي لبطولات كأس السوبر الإسباني، بتسجيله لـ 13 هدفًا خلال 18 مباراة، يليه الإسباني راؤول غونزاليس أحد أساطير ريال مدريد بـ7 أهداف سجلها في 12 لقاءً خاضها بالقميص الأبيض.

ويسعى برشلونة من خلال وجوده المقبل في جدة لتأكيد حضوره اللافت على مستوى البطولة بشكل عام، وتزعمه لألقابها عبر التاريخ من خلال حصد اللقب الـ14.

سجل متوازن لريال مدريد

خاض ريال مدريد مواجهات السوبر في 15 مناسبة، اعتلى منصة التتويج باللقب في 10 منها، وخسر في 5 نهائيات سابقة فقط، وكانت آخر ألقابه على حساب غريمه التقليدي ومنافسه التاريخي برشلونة حين كسبه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-1.

أما آخر خسارة تلقاها ريال مدريد “صاحب الرقم الأعلى من البطولات في إسبانيا”، فقد كان على يد جاره في العاصمة فريق أتلتيكو مدريد موسم 2014 وبنتيجة 2-1.

ويأمل ريال مدريد الذي يدربه النجم الفرنسي زين الدين زيدان، مواصلة رحلة الأمجاد الكروية وخطف الألقاب تحت قيادة واحد من أفضل مدربي العالم بالوقت الحالي.

أتلتيكو مدريد يعقد آماله على “فيليكس”

رغم قوة وعراقة ثاني أندية العاصمة الإسبانية مدريد، إلا أن أتلتيكو اكتفى بالظهور في 6 مناسبات فقط في بطولة السوبر الإسباني، ويتأهب للمشاركة الـ7 بعد أيام، حيث يأمل في ترجمة الحراك الكبير الذي قام به في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتحديدًا بعد ضمه للنجم البرتغالي الواعد “جواو فيليكس” الذي تعقد عليه الكثير من آمال الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني سيميوني.

وجاء الظهور الأول للفريق الملقب بـ”روخيبلانكوس” في نسخة 1985 وتوج باللقب آنذاك بعد فوزه على برشلونة، بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، لكنه خسر في عام 2013 على يد الفريق نفسه بفضل الهدف الاعتباري، قبل أن يعوضها في العام التالي مباشرة على حساب ريال مدريد.

فالنسيا وأمل التتويج بثاني الألقاب

في المقابل، خاض فريق فالنسيا الملقب بـ”الخفافيش” لقاءات السوبر في 4 مناسبات سابقة، لكنه توج باللقب مرة واحدة فقط في نسخة 1999 حين فاز على برشلونة بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وخسر فالنسيا اللقب في نسخ 2002 و2004 و2008 على يد كل من ديبورتيفو لاكورونا وريال سرقسطة وريال مدريد على الترتيب.