الحوثي لإيران: الأيدي المرتعشة لا تصنع النصر

فهمي محمد(صدى):

وجه الإرهابي محمد علي الحوثي تحذيرا لإيران، الراعي والممول الرئيسي للمليشيا الإرهابية، بشأن التأخر في الرد على اغتيال أمريكا لقاسم سليماني.

وقال الحوثي: إيران بما تملكه ليست عاجزة عن الرد، لكن التأخير في الرد ليس في صالحها والنفس الطويل في الرد لا يخدمها.

وأضاف: أن من يفهم الأولويات يعرف أهمية التحرك السريع والمسؤول فعليا بعيدا عن حرب التصريحات، السلام لا يصنعه الضعفاء ولا تكسب النصر الأيدي المرتعشة.

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