«الحين كل عام وأنتم بخير»..هكذا احتفل مواطن بتصفية سليماني والمهندس

حمود العنزي(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام أحد المواطنين بالاحتفال بتصفية قاسم سليماني، والعراقي أبو مهدي المهندس.

وقام المواطن بتقطيع قالب كيك طُبعت على وجهه صورة سليمان والمهندس بجانب رقم العام الميلادي الجديد 2020، كاتبًا: «الحين كل عام وأنتم بخير».

وقال المواطن خلال المقطع: هذا يبي يجي للرياض -المهندس-، حياك الله، وهذا -سليماني- على شان أخوانا السوريين والعراقيين، كلوها بالعافية.

الجدير بالذكر أن أمريكا وجهت ضربة جوية إلى موكب تابع لقاسم سليماني وقادة إيرانيين على طريق مطار بغداد، أسفرت عن مصرع جميع من كان بالموكب وعلى رأسهم سلماني وذراعه الأيمن أبو مهدي المهندس.