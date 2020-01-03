«أصبح في خبر كان» فيديو نادر للإرهابي «المهندس» يُهدد بدخول الرياض
انتشر فيديو نادر يظهر فيه الإرهابي أبو المهدي المهندس وهو يُهدد بدخول الرياض ويسخر من عدم مشاركة دولته في قمة كانت مقامة حينها بالرياض.
وقال المهندس في الفيديو أثناء حديثه عن توسعات إيران الاستعمارية : (إن شاء الله نوصل حتى الرياض، حتى نحضر القمة).
وتداول المغردون الفيديو لافتين إلى أن «كل من هدد الرياض أصبح في خبر كان» ، مضيفين أن« من قتل يُقتل ولو بعد حين».
وكان قاسم سليمان قائد فيلق القدس وذراعه الأيمن أبو المهدي المهندس يمثلان تهديدًا للعالم بأكمله على خلفية ممارستهم الاستعمارية والإرهابية المتخفية تحت أقنعة الدين.
ونجحت أمريكا صباح اليوم الجمعة، في توجيه ضربة قاسمة للحرس الثوري الإيراني باستهداف عدد من القادة الإيرانيين وقادة الحشد الشعبي بالعراق بـ 3 صواريخ.
وأسفرت الضربة الأمريكية عن مقتل :قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي، ومحمد الكوثراني القيادي في حزب الله اللبناني ومسؤول ملف العراق، ومحمد رضا الجابري.
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لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3320 ] نشر منذ 1 ساعة
تخسى وتعقب ياذنب المجوس
انت لم تعدو قدرك ومن يسير بعدك لن يعدو قدرة
الوطن حدة محرم دونة احفاد الصحابة
الوطن دونة ليوث مع نمور ما تجابة
والله نخزم خشم كل من ياطا لنا شبر واحد لو نروح فدوة لة كلنا
انتم واهمون وستدعسون وانتم واهمون
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32080 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يلعن هالوجهه القبيح يا ابن المتعه الغذر
لا انت ولا المجوس اسيادك يستطيعون الوصول الى الرياض يالخسيس
امانه معاك اذا وصلت جهنم قبل اقدام الخميني وبشره ان الخامنئي واصلكم قريبا ان شاء الله
qlq[ عدد التعليقات: 6119 ] نشر منذ 48 دقيقة
…
الى الجحيم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90302 ] نشر منذ 38 دقيقة
ادخل جهنم انت والطغات البغات من المجوس معك .. بإذن الله ومشيئته ..
زائر[ عدد التعليقات: 3743 ] نشر منذ 37 دقيقة
اخذك الله قبل لا تحقق امنيتك يا الكلاب الهالك