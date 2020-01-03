«أصبح في خبر كان» فيديو نادر للإرهابي «المهندس» يُهدد بدخول الرياض

بغداد(صدى):

انتشر فيديو نادر يظهر فيه الإرهابي أبو المهدي المهندس وهو يُهدد بدخول الرياض ويسخر من عدم مشاركة دولته في قمة كانت مقامة حينها بالرياض.

وقال المهندس في الفيديو أثناء حديثه عن توسعات إيران الاستعمارية : (إن شاء الله نوصل حتى الرياض، حتى نحضر القمة).

وتداول المغردون الفيديو لافتين إلى أن «كل من هدد الرياض أصبح في خبر كان» ، مضيفين أن« من قتل يُقتل ولو بعد حين».

وكان قاسم سليمان قائد فيلق القدس وذراعه الأيمن أبو المهدي المهندس يمثلان تهديدًا للعالم بأكمله على خلفية ممارستهم الاستعمارية والإرهابية المتخفية تحت أقنعة الدين.

ونجحت أمريكا صباح اليوم الجمعة، في توجيه ضربة قاسمة للحرس الثوري الإيراني باستهداف عدد من القادة الإيرانيين وقادة الحشد الشعبي بالعراق بـ 3 صواريخ.

وأسفرت الضربة الأمريكية عن مقتل :قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي، ومحمد الكوثراني القيادي في حزب الله اللبناني ومسؤول ملف العراق، ومحمد رضا الجابري.

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