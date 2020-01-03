شاهد.. الصورة الأولى لأشلاء قاسم سليماني تؤكد مقتله
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة ترصد أشلاء قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني الذي لي مصرعه؛ إثر ضربة جوية.
وقال مغردون إن الصورة لأحد أطراف قاسم سليمان، والتي كان بها ” الخاتم ” الذي يرتديه وهو ما أكد وفاته.
وكان التلفزيون العراقي الرسمي أعلن، اليوم الجمعة، عن مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني في قصف أستهدف موكبهما.
وانتشرت أنباء عن اعتقال المارينز لقيس الخزعلي وهادي العامري في منطقة الجادرية في العراق بعد تأكد مقتل قاسم سليماني.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 732 ] نشر منذ 58 دقيقة
ضربة ارامكو الإرهابية وبعدها الإعتداء على القوات الأمريكية في العراق مؤخرا
كان إعلان حرب إيران على أمريكا وحلفاؤها.
( بالتقسيط المريح )..كل بعد فترة عملية عسكرية… استراتيجية خبيثة اعتمدتها إيران.
لم تنطلي على أمريكا
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 732 ] نشر منذ 57 دقيقة
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣.. الخاتم شاهد على هلاك صاحبه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90276 ] نشر منذ 9 دقائق
الحمد لله .. على هلاك المجرم سليماني ومن معه من الشياطين ..
.. الدور على طاغوتهم الأكبر خامنئي وعصابته من الطواغيت .. بعون الله ..