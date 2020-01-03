شاهد.. الصورة الأولى لأشلاء قاسم سليماني تؤكد مقتله

بغداد(صدى):

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة ترصد أشلاء قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني الذي لي مصرعه؛ إثر ضربة جوية.

وقال مغردون إن الصورة لأحد أطراف قاسم سليمان، والتي كان بها ” الخاتم ” الذي يرتديه وهو ما أكد وفاته.

وكان التلفزيون العراقي الرسمي أعلن، اليوم الجمعة، عن مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني في قصف أستهدف موكبهما.

وانتشرت أنباء عن اعتقال المارينز لقيس الخزعلي وهادي العامري في منطقة الجادرية في العراق بعد تأكد مقتل قاسم سليماني.