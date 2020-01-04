بيان شديد اللهجة من «الرياضة» عن عمومتي الأهلي والاتحاد

ماجد محمد(صدى):

أكدت الهيئة العامة للرياضة، متابعتها لما أسفرت عنه الجمعيتان العموميتان لناديي الأهلي والاتحاد.

وأوضحت الهيئة أنها تقوم من خلال وكالة شؤون الرياضة والشؤون القانونية بالتحقق من حقيقة وجود أسماء تعمل على تحقيق مصالح ذاتية بعيدة عن مصلحة النادي، من خلال تأزيم الخلافات والانتصار للذات على حساب الجماهير.

ونوهت إلى أن الدعم السخي الذي يحظى به قطاع الرياضة، هدفه الارتقاء بالرياضة في مختلف الألعاب على كافة المستويات، ويجب أن ينعكس على أداء الأندية.

وشددت الهيئة على عدم التواني في اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالة المتجاوزين للجهات المعنية متى ثبت مسؤوليتهم عن تعليب مصالحهم الخاصة على العامة.

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