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اليوم.. عمومية الاتحاد تفتح كشف حساب «أنمار» بحضور هيئة الرياضة

اليوم.. عمومية الاتحاد تفتح كشف حساب «أنمار» بحضور هيئة الرياضة
طلال الغامدي(صدى):

أعلن نادي الإتحاد عن انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية مساء اليوم الخميس بحضور مكتب هيئة الرياضة بجدة في مقر النادي .

ومن المقرر أن يشهد اجتماع الجمعية العمومية اليوم مناقشة التقارير المالية والإداري والفنية ، بهدف عودة منافسته على باقي البطولات المحلية والعربية خلال الموسم الحالي .

وكانت إدارة الإتحاد قد صرفت جميع الرواتب للاعبين حتى نهاية نوفمبر الماضي ، كما تم صرف رواتب العاملين عدا ثلاثة أشهر ، ليبلغ إجمالي المصروفات أكثر من 100 مليون ريال في 6 أشهر .


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