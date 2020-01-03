البنتاغون: ترامب أمر بقتل قاسم سليماني

واشنطن(صدى):

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

ولفتت إلى أن هدف الضربة الأميركية في بغداد ردع أي خطط إيرانية في المستقبل لشن هجمات ضد أمريكا.

وأوضحت أن أوامر ترامب بقتل قاسم سليماني جاءت بعد التأكد من أن الأخير صادق على قرار الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد.

وشنت أمريكا ضربة جوية، اليوم الجمعة، استهدفت سيارات تابعة للحشد الشعبي، وأسفرت عن مقتل كل من: قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي، ومحمد الكوثراني القيادي في حزب الله اللبناني ومسؤول ملف العراق، ومحمد رضا الجابري.

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