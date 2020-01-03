شاهد.. لحظة تفحم سيارة قاسم سليماني وقادة إيرانيين

بغداد(صدى):

وثق مواطنون، اليوم الجمعة، عملية استهداف سيارات تابعة للحشد الشعبي الإرهابي بالعراق.

واستهدفت 3 صواريخ سيارات الحشد الشعبي، وأسفرت عن مقتل محمد رضا الجابري مسؤول تشريفات ميليشيا الحشد الشعبي، الذي كان يستقبل قيادات رفيعة يعتقد أنها من حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

كما أعلنت وسائل الإعلام العراقية عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وذراعه الأيمن أبو مهدي المهندس، ومقتل محمد الكوثراني القيادي في حزب الله اللبناني.

وتشير معلومات أولية إلى أن الضربة الجوية نفذتها أمريكا؛ ردًا على اقتحام سفارتها ببغداد.

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