مقتل مسؤول تشريفات «الحشد الشعبي» و 5 قيادات إيرانية ببغداد

بغداد(صدى):

استهدفت ضربة جوية، اليوم الجمعة، سيارات تابعة للحشد الشعبي بالعراق، قرب مطار بغداد.

وأسفرت الضربة الجوية عن مقتل محمد رضا الجابري مسؤول تشريفات ميليشيا الحشد الشعبي، الذي كان يستقبل قيادات رفيعة يعتقد أنها من حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وانتشرت أنباء شبه مؤكدة عن مقتل محمد الكوثراني القيادي في حزب الله اللبناني ومسؤول ملف العراق، بالإضافة إلى إصابة المهندس أبو مهدي.

ورجحت مصادر مقتل الـ 5 ضيوف القادمون من إيران في الضربة الجوية.