وفاة طاقم طائرة سودانية تحمل مسؤولين بعد تحطمها

الخرطوم(صدى):

كشفت أنباء، اليوم الخميس، عن سقوط طائرة من طراز إنتينوف في مدينة الجنينة غرب السودان ولم ينج أحد من طاقمها؛ حيث كان على متنها مسؤولين محليين.

وكانت الطائرة تحمل 3 قضاة من زالنجي وموظف من منظمة برنامج الغذاء العالمي؛ فيما تحطمت مباشرة بعد إقلاعها من مطار الجنينة غربي السودان.

وتعد مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، والتي شهدت في الأيام الماضية أعمال عنف واقتتالًا قبليًا، نتج عنها مقتل 41 شخصًا وإصابة 29 آخرين في حصيلة أولية.