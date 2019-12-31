«تحت رجولك يا القحطانية»..هند القحطاني تكشف عن رسائل معجب طلب الزواج منها
كشفت المثيرة للجدل هند القحطاني عن رسائل وصفتها بـ الرخيصة، تلقتها من معجب على البريد الإلكتروني الخاص بها.
وقرأت القحطاني مضمون الرسالة قائلة: يقول لي أنا رجل أعمال وأنا خدام النسوان وتحت رجولك يا القحطانية، وعندي أموال وراح أعطيكي الي تبغينه.
وتابعت: يقول لي إنتي حرة وسوي اللي تبغينه، وأعبدك وأحب رجولك، واللي تبغينه أنا تحت أمرك.
وردت على تلك الرسائل، بقولها: والله إذا تعطيني الدنيا وما فيها وإن كنت أغنى رجل وأحلى رجل في العالم، ما خديتك.
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،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4680 ] نشر منذ 41 دقيقة
ههههههههه كدت ان اضحك
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2371 ] نشر منذ 7 دقائق
مالومها كلهم نصابين ، والله بردي قلبي الله يسعدك ويستر عليك انسانة راقية وطيبة القلب .