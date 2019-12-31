«تحت رجولك يا القحطانية»..هند القحطاني تكشف عن رسائل معجب طلب الزواج منها

أميرة خالد(صدى):

كشفت المثيرة للجدل هند القحطاني عن رسائل وصفتها بـ الرخيصة، تلقتها من معجب على البريد الإلكتروني الخاص بها.

وقرأت القحطاني مضمون الرسالة قائلة: يقول لي أنا رجل أعمال وأنا خدام النسوان وتحت رجولك يا القحطانية، وعندي أموال وراح أعطيكي الي تبغينه.

وتابعت: يقول لي إنتي حرة وسوي اللي تبغينه، وأعبدك وأحب رجولك، واللي تبغينه أنا تحت أمرك.

وردت على تلك الرسائل، بقولها: والله إذا تعطيني الدنيا وما فيها وإن كنت أغنى رجل وأحلى رجل في العالم، ما خديتك.

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