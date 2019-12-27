بالفيديو.. هند القحطاني تفتح النار على المتابعين: ابن أمه يقدر يوصلني أو يؤذيني
فتحت مشهور ” سناب شات ” المتواجدة في أمريكا هند القحطاني، النار على المتابعين لقضية ” الشاب ” الذي ظهر في مقطع فيديو يدعي أنه باكستاني ووالدته قحطانية.
وعن ذلك ، قالت ” هند ” : ” كلامه غير صحيح وطريقة حديثه تشبه البدو ” ، منتقدة قيام البعض بضربه وجلده حتى يعترف بأنه كاذب.
كما تحدثت ” هند ” عن تعليقات البعض على الفيديو والتحريض على قتلها قائلة: ” لعنة الله عليكم أيها المجرمين المتطوفيين تاركين موضوع تعنيف الرجل ولم تنصفوهر وتحرضون على قتلي وإيذائي جسديًا ” .
وأضافت: ” إيش دخل القحطان بهذا الموضوع فأنا لا أمثلهم ولا دخلهم بي كل واحد حر.. ابن أمه يقدر يوصلي أو يؤذيني على بالكم الدنيا لعب وسبهللة ” .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14740 ] نشر منذ 23 دقيقة
ياصبر الآرض كل يوم تطلع لنا خبله وغثونا بها😊😂