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بالفيديو.. هند القحطاني تفتح النار على المتابعين: ابن أمه يقدر يوصلني أو يؤذيني

بالفيديو.. هند القحطاني تفتح النار على المتابعين: ابن أمه يقدر يوصلني أو يؤذيني
واشنطن(صدى):

فتحت مشهور ” سناب شات ” المتواجدة في أمريكا هند القحطاني، النار على المتابعين لقضية ” الشاب ” الذي ظهر في مقطع فيديو يدعي أنه باكستاني ووالدته قحطانية.

وعن ذلك ، قالت ” هند ” : ” كلامه غير صحيح وطريقة حديثه تشبه البدو ” ، منتقدة قيام البعض بضربه وجلده حتى يعترف بأنه كاذب.

كما تحدثت ” هند ” عن تعليقات البعض على الفيديو والتحريض على قتلها قائلة: ” لعنة الله عليكم أيها المجرمين المتطوفيين تاركين موضوع تعنيف الرجل ولم تنصفوهر وتحرضون على قتلي وإيذائي جسديًا ” .

وأضافت: ” إيش دخل القحطان بهذا الموضوع فأنا لا أمثلهم ولا دخلهم بي كل واحد حر.. ابن أمه يقدر يوصلي أو يؤذيني على بالكم الدنيا لعب وسبهللة ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14740 ] نشر منذ 23 دقيقة

ياصبر الآرض كل يوم تطلع لنا خبله وغثونا بها😊😂

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