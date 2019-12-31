« أنغامي » يوضح حقيقة دعوة « الأخفش » لإحياء حفل بجدة

نايف السالم(صدى):

أوضح مهرجان أنغامي الترفيهي بجدة، أمس الاثنين، حقيقة دعوة المطرب اليمني المسيء صلاح الأخفش؛ لإحياء حفل ضمن فعاليات المهرجان.

وقال المهرجان، أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة؛ حيث أكد في بيانٍ نشره رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن فعالياته ليس من ضمنها أي حفل للمطرب المذكور.

وكان ” آل الشيخ ” قد وجّه بالتحقيق الفوري فيما تردد عن دعوة الأخفش لإحياء حفل في محافظة جدة، بعدما أعلن الأخير أنه سيحيي حفلاً بالمملكة يوم الخميس القادم ضمن مهرجان أنغامي.

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