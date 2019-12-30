«آل الشيخ» يتوعد المسؤولين عن استضافة «الأخفش» بجدة
علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على استضافة صلاح الأخفش اليمني المتعاطف مع مليشيا الحوثي الإرهابية، في حفل مهرجان أنغامي بجدة.
وأكد «آل الشيخ» أن استضافة «الأخفش» لحفل في جدة أمر غير مقبول وسيتم التحقيق به، متوعدًا كل من وقف خلف هذا الأمر.
صلاح الأخفش هو أحد أذرعة مليشيا الحوثي الإيرانية، وسبق أن أساء لرموز سعودية، ما أثار غضب المتابعين عند دعوته للمشاركة في حفل على أرض المملكة.
فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2712 ] نشر منذ 35 دقيقة
كنا في غنى استضافة هذا وغيره ‼️
لاسيما بجوار بيت الله ‼️
ولكن نسأل الله أن يرينا فيكم ما تقر به أعيننا
ويكفينا فيكم بما شاء ❗️❗️❗️
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 696 ] نشر منذ 34 دقيقة
المفروض يكون “قائمة سوداء” عند الجوازات في المطارات وعلى الحدود.للرصد والقبض والترحيل قبل الخروج من المطار.
لمنع دخول أعداء السعودية..
جمهورية مصر منعت دخول اخو لفيصل القاسم من مطار القاهرة..وهو فنان لإحياء حفل غنائي.
وليس له علاقة بالسياسة.
فقط لأنه اخو فيصل القاسم الذي يشهر في مصر في برنامجه الإتجاه المعاكس.
اقول..أعداء السعودية خطرهم لا يقل عن خطورة المخدرات والمسكرات والحرص الشديد على عدم دخولهم السعودية من المطارات والحدود.
ورزقي على الله.
ابوعلي[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 17 دقيقة
الطاسه ضائعه اين الانتناء والحس والوطني لمن استقدم اعداء الاسلام واعداء دولتنا
الا يوجد عقل او ضمير اين ولاءنا لمملكتنا ولديننا