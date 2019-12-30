«آل الشيخ» يتوعد المسؤولين عن استضافة «الأخفش» بجدة

نايف السالم(صدى):

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على استضافة صلاح الأخفش اليمني المتعاطف مع مليشيا الحوثي الإرهابية، في حفل مهرجان أنغامي بجدة.

وأكد «آل الشيخ» أن استضافة «الأخفش» لحفل في جدة أمر غير مقبول وسيتم التحقيق به، متوعدًا كل من وقف خلف هذا الأمر.

صلاح الأخفش هو أحد أذرعة مليشيا الحوثي الإيرانية، وسبق أن أساء لرموز سعودية، ما أثار غضب المتابعين عند دعوته للمشاركة في حفل على أرض المملكة.