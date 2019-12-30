تفاصيل جديدة في قضية احتجاز طالب بالهند: ليس سعوديا

عادل الحربي(صدى):

أثارت قضية الطالب السعودي الذي تم احتجازه في الهند على خلفية خداع مضيفة طيران، حالة من الجدل، لتضح الحقيقة فيما بعد ويتأكد أن الطالب يمني وليس سعوديا.

وأكدت عدة مصادر أن ما ذكرته الصحف الهندية حول احتجاز طالب سعودي خدع مضيفة طيران غير صحيحة، موضحة أن الطالب يمني الجنسية وليس سعوديًا.

واحتجزت السلطات الهندية في حيدر أباد، طالبًا في الثلاثين من عمره ويدرس بكلية الهندسة؛ لخداعه مضيفة طيران هندية الجنسية، إذ وعدها بالزواج وتحصل منها على مبلغ ميلون و80 ألف ريال، ثم لاذ بالفرار.

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