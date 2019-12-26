الهند تحتجز طالب سعودي خدع مضيفة طيران ووعدها بالزواج

نيودلهى (صدى):

أعلنت الشرطة الهندية، عن احتجاز طالب هندسة سعودي، بعد أن خدع مضيفة طيران ووعدها بالزواج وتحصل منها على 1.5 مليون روبية أي ما يقارب 80 ألف ريال.

وبدأت القصة، عندما أصبح الطالب سليمان صاحب الـ30 عامًا صديقًا للمرأة التي تعمل كمضيفة جوية، ثم جمعتهما قصة حب وقدمها إلى والديه ووعدها بالزواج.

وأكد موقع ذا هانس إنديا، أن الفتاة منحت الشاب 80 ألف ريال لمساعدته، ومنذ أن تحصل على المبلغ بدأ في تجاهلها والابتعاد عنها، لكنها في 6 ديسمبر رصدته في طائرة متجة من الرياض إلى حيدر أباد وعندما واجهته أخبرها أنه لن يتزوجها ولن يعيد لها المال.

وعلى الفور تقدمت الفتاة بشكوى في مركز الشرطة، التي ألقت القبض عليه بدورها، وهو حاليًا محتجز في الحبس الاحتياطي.