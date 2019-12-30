بالتفصيل..يد رونالدو اليسرى تحمل «ثروة»

نواف السالم(صدى):

لفت البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار في ظهوره الأخير خلال مؤتمر دبي الرياضي، خاصة ما ارتداه في يده اليسرى.

وظهر رونالدو وفي يده اليسرى 3 قطع حلي ثمينة، قدرت قيمتها مجتمعة بـ630 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 823 ألف دولار.

وارتدى أسطورة البرتغال ساعة نادرة من نوع رولكسومرصعة بالعشرات من قطع الألماس، وخاتما ماسيا في الإصبع الأوسط، ودبلة مرصعة بالألماس في الخنصر بـ50 ألفا.

وسبق لرونالدو أن ظهر بساعة نادرة أخرى من ماركة فرانك مولر، يقدر سعرها بـ1.2 مليون جنيه إسترليني.

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