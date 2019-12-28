«رونالدو » يعتزم دخول عالم التمثيل بفيلم سينيمائي

طلال الغامدي(صدى):

كشف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم اليوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي عن اعتزامه دخول عالم التمثيل وتقديم فيلم سينيمائي خلال الفترة المقبلة .

ولم يوضح “رونالدو” خلال مشاركته المميزة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي أي معلومات بشأن تلك التجربة ، إذ أنه لم يستقر عن عمل ولم يكشف عن عروض قُدمت له .

وكشف رونالدو أيضاً عن سر لياقته رغم وصوله لعمر متقدم ، مؤكداً أنه يعود للإجتهاد والعمل الدؤوب، مشيراً إلى أنه كرس 30 % من حياته لكرة القدم .

وقال رونالدو أنه ليس هناك معجزات خاصة في قصة نجاحه ، وإنما مثابرته وجهده هما اللذان شكلا تلك النتيجة .

ولم يُظهر اللاعب الدولي أي مخاوف من التقدم بالعمر ، مؤكداً أنه يتمنى لو يعيش 50 عام أكثر لكي يتعرف على الجديد .