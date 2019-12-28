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محلل سياسي: أردوغان يهرب من أزماته الداخلية بالتدخل في ليبيا..وتركيا ليست عظمى

محلل سياسي: أردوغان يهرب من أزماته الداخلية بالتدخل في ليبيا..وتركيا ليست عظمى
أنقرة(صدى):

أكد تيمور دويدار، المحلل السياسي الروسي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما زال مستمرًا في حلمه بإعادة هيمنة الدولة العثمانية مرة أخرى.

وأوضح المحلل السياسي الروسي، أن الدولة التركية ليست دولة عظمى، أو دولة مسيطرة فى المنطقة.

وقال تيمور إنه في ظل عدم الاتفاق مطلقا في وجهات النظر بين بوتين وأردوغان في هذا الشأن، إلا أن هناك مصالح للدولتين يتم الاتفاق عليها.

وأشار إلى أن أردوغان يحاول الهروب من أزماته الداخلية في تركيا بالتدخل في ليبيا.

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