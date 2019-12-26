تركيا ترسل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا عبر رحلات جوية

طرابلس(صدى):

كشفت تقارير ليبية عن إرسال تركيا لمجموعة من الميليشيات المسلحة من سوريا، إلى ليبيا، وذلك خلال رحلة طيران تحركت من مطار اسطنبول التركي إلى طرابلس الليبي.

وذكرت التقارير أن مقدم برنامج الاتجاه المعاكس، في قناة الجزيرة القطرية، ألمح إلى نقل القوات السورية إلى ليبيا، عبر نشره تغريدة بموقع تويتر قال فيها إن الجيش السوري الحر أصبح هو الجيش الليبي الحر.

في حين قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن أربعة مراكز تابعة لميليشيات المعارضة الموالية لتركيا في عفرين شمال سوريا فتحت الباب للتجنيد للقتال في ليبيا تحت حماية القوات التركية. ونشر المرصد هذه الأنباء أثناء الخطاب الذي ألقاه أردوغان أمام حزبه العدالة والتنمية.

وحصل موقع المرصد على بريد إلكتروني، حمل صفة السرية، كشف عن رحلة ليبية ليلة أمس الأربعاء 25 من ديسمبر، تحركت من اسطنبول لطرابلس، حيث رفض الجانب التركي الكشف عن تفاصيل الرحلة إلى الجانب الليبي، التي تضمنت أسماء الركاب وعددهم واتجاهم.

وأرسل موظف تركي بريدا إلكترونيا للرد على الطلب الليبي قال فيه “لأسباب أمنية، لم ترغب منظمة الاستخبارات الوطنية في تركيا مشاركة عدد المسافرين معك”.