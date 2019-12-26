بعد زيارة أردوغان لتونس..الهيل: مثلما علقوا أجدادكم على الخوازيق إن تمكنوا منكم سيفعلونها

نايف السالم(صدى):

علق المعارض القطري خالد الهيل على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس أمس الأربعاء، وسط تعتيم إعلامي.

وقال الهيل: أنصح الرئيس التونسي بعدم الإنجراف وراء الدجال أردوغان ونظام قطر وليتعض أن معظم من تحالف مع تركيا في ظل نظامها الفاشي المتطرف إما سقط أو آيل للسقوط.

وتابع: تونس دولة رائعة وشعبها يحتاج إلى حاكم نزيه وعادل يصلح الشؤون الداخلية لذا لاتنحرف عن مسار التنمية ولاتتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وشدد الهيل: لا للتقارب مع النظام التركي ثقوا تماما مثلما علقوا أجدادكم على الخوازيق ان تمكنوا منكم سيفعلونها مجددا لذلك لايفل الحديد الا الحديد ومالهم الا خشم السيف الأجرب.

واختتم: يجب أن نطرد المحتل التركي من قطر ،وسنرفع راية الأدعم على دباباتهم وقواعدهم وسنربط يد تميم بسروال أخر عصملي في قطر.

وكانت حركة مشروع تونس، رأت أن زيارة أردوغان توحي باصطفاف رسمي تونسيّ لصالح محور أردوغان – السراج الذي أنتج إتفاقية هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبية.

ودعت الحركة، رئاسة الجمهورية إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات مشيرة الى أنه يتوجب أيضا دعوة المشير حفتر ورؤساء مصر واليونان، لزيارة تونس.

وعبرت عن رفضها استعمال تونس كمنصّة سياسيّة لمحور دوليّ معيّن تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربيّة والدوليّة، محذرة من أي تفكير في استعمال تونس منصة لأي عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا في اتجاه ليبيا.

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