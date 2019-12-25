التونسيون لأردوغان: أزعجته رائحة الدخان ولم تزعجه جثث أطفال سوريا الذين أحرقهم

تونس(صدى):

عبر الشعب التونسي عن غضبه من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ” شمه رائحة سجائر ” ، داخل قصر قرطاج خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التونسي قيس سعيد.

وكانت كلمات أردوغان الاستفزازية هي : ” الآن بدأت أشم رائحة الدخان، ويبدو أن هناك مدخنين في تونس، وأنا أطالب في كثير من المناسبات بأن يكف الناس عن التدخين “؛ ليحاول قيس سعيّد أن يرد بأسلوب دبلوماسي، بالإشارة إلى أن ما وصل إلى أنف أردوغان، لعله رائحة الغداء.

وقالت إحدى التونسيات على تويتر: ” مهما يكن فهو ضيف وفي قصر رئاسي وصحافة وعالم يتفرج، ما كان عليه أن ينطق بهذا التذمر حتى وإن وجد للأسف ” فيما أضاف آخر: ” خليفة المؤمنين أردوغان أزعجته رائحة الدخان، ولم تزعجه رائحة جثث أطفال سوريا الذين أحرقهم بقصفه ” .