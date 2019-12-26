توضيح من الأمير عبد العزيز بن تركي حول دعم الهلال بمليار ريال

طلال الغامدي(صدى):

على خلفية الأنباء التي تم تداولها حول تلقي نادي الهلال دعمًا بمليار ونصف مليار ريال مما ساهم في تحقيقه للقب دوري أبطال آسيا الشهر الماضي، خرج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة لتوضيح الأمر.

ونفى الأمير عبد العزيز حصول الهلال على دعم يتجاوز المليار ريال، نافيا تعامل الهلال بشكل مميز عقب فوزه باللقب القاري.

وقال الأمير في تصريحات تلفزيونية: لم يحصل أي ناد على دعم سوى ما تم الإعلان عنه في الاستراتيجية في أغسطس الماضي وكان واضحا لجميع الأندية ما حصل عليه الهلال.

وأضاف: ما حصل عليه الهلال من دعم هو ما تم الإعلان عنه أثناء تأهل النادي ولم يكن الهلال الفريق الوحيد الذي تم دعمه بهذا المبلغ بل فريق الوحدة لكرة اليد الذي تأهل لقبل نهائي كأس آسيا حصل على نفس الدعم الذي حظي به الهلال.

اقرأ أيضًا: