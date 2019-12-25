الهلال يحسم أمر بديل السوري عمر خربين

ماجد محمد(صدى):

حسمت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، ملف بديل الدولي السوري عمر خربين، الذي أصبح أقرب لاعب مهدد بالرحيل عن الفريق بالرغم من قرار المدرب رازفان لوشيسكو بعد التفريط في أي لاعب أجنبي حتى نهاية الموسم.

ومن المتوقع رحيل «خربين» خلال فترة الانتقالات الشتوية؛ نظرًا لتراجع مستواه في الفترة الأخيرة وعدم القناعة الفنية فيه في الآونة الأخيرة.

وأكد الإعلامي حسين الطائي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الهلال يفاتح مهاجم المنتخب العراقي ونادي الدحيل مهند علي لتعويض السوري عمر خربين.

وانتقل «مهندي علي» صاحب الـ 20 عاما إلى صفوف الدحيل مطلع الموسم الجاري، لكنه يعاني من قلة المشاركة في الفريق، بينما حاول الاتحاد التعاقد معه في بداية الموسم الجاري لكنه فشل.