تفاصيل صفقة تجارية بين أنقرة وتل أبيب

أنقرة(صدى):

تشهد الفترة المقبلة مشروعا اقتصاديا بين تركيا والاحتلال الإسرائيلي، حيث ستبني وزارة النقل الإسرائيلية قاطرة بحرية داخل أحد أحواض بناء السفن في تركيا.

ويجري حاليا بناء قاطرة بحرية لميناء الخضيرة، وهو الميناء الذي يخدم محطة توليد كهرباء بخارية تعمل بالفحم، تحمل اسم رئيس الوزراء الأسبق يتسحاق رابين، في حوض بناء السفن ميد مارين الواقع في مدينة أرغلي في تركيا على بعد 350 كم من ساحل البحر الأسود في إسطنبول،ثمنها يقدر بحوالي 20 مليون دولار.

ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه تركيا منع مشروع مشترك بين إسرائيل وقبرص واليونان لمد خط أنابيب لتوصيل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر إيطاليا، وسط تقارير تتحدث عن توجه أنقرة إلى تل أبيب وعرض مقترح للدخول في مفاوضات بشأن هذا المشروع.

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