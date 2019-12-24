سياسة «أردوغان» الاقتصادية تدفع 4 أشقاء للانتحار

أنقرة(صدى):

أقدم أربعة أشقاء على الانتحار في منطقة فاتح بـ تركيا؛ لعجزهم عن سداد فاتورة كهرباء بقيمة 607 ليرات.

وعن ذلك، قال نائب حزب الشعب الجمهوري علي ماهر بشارير، أن فاتورة كهرباء القصر الرئاسي الشهرية في تركيا تبلغ 850 ألف ليرة، فيما عجز 3.5 ملايين مواطن عن سداد فواتير الكهرباء.

وأضاف: ” أربعة أشقاء انتحروا في منطقة فاتح؛ لعجزهم عن سداد فاتورة كهرباء بقيمة 607 ليرات، وأنتم تتفاخرون بهذه الفاتورة ” .

يُذكر أن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، كان قد كشف أن عدد المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي بلغ 4 ملايين شخص.