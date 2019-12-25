حرق مقار حزبية موالية لإيران في العراق

وكالات(صدى):

أحرق المتظاهرون العراقيون مقار تابعة لحزب الدعوة وتيار الحكمة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق، الموالية لإيران.

من جهة أخرى أغلق المتظاهرون طريق محمد القاسم السريع وسط بغداد.

كما قطعت التظاهرات بالإطارات المشتعلة عددا من الطرق الرئيسية في محافظة النجف ومنها شارع النجف -كوفة و شارع القادسية و طريق كربلاء و مجسر الصدرين.

وكان المعتصمون أحرقوا علم إيران، مطالبين الإيراني قاسم سليماني بالرحيل من المنطقة الخضراء.

ويأتي استمرار الاحتجاجات في وقت مرر فيه البرلمان العراقي، قانون الانتخابات الجديد، الذي كان أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين، الذين اجتاحوا البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي.

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