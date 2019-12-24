الكشف عن سبب رائحة «طهران» النتنة

طهران(صدى):

أعلنت بلدية طهران عن سبب الرائحة النتنة التي أزعجت المرشد علي خامنئي، وشكا منها سكان العاصمة الإيرانية.

وأوضحت البلدية أن السبب الرئيسي للرائحة يكمن في ارتفاع نسبة الكبريت في الهواء.

واستمر سكان طهران يشتكون من نتيجة الرائحة الكريهة التي انتشرت على مدار الشهور الماضية في العاصمة.

يُذكر أن تلك الرائحة النتنة بدأت في الظهور منذ يناير 2019 ولم تزعج المواطنين والناس العاديين فقط؛ بل إنها اخترقت أنف المرشد علي خامنئي أيضًا.