  • الأربعاء 25

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. المصلح يوضح علاقة أصوات الحيتان بقرب الساعة

بالفيديو.. المصلح يوضح علاقة أصوات الحيتان بقرب الساعة

بالفيديو.. المصلح يوضح علاقة أصوات الحيتان بقرب الساعة
علي القحطاني(صدى):

أكد الشيخ خالد بن عبدالله المصلح، أنه لا توجد أي علاقة بين أصوات الحيتان وإشارات بقرب عذاب أو أشراط الساعة.

وقال المصلح خلال برنامج يستفتونك: هذه الأصوات مثل زئير الأسد، ومثل سائر الأصوات التي تصدر عن الحيوانات، وهي مفزعة، ولا علاقة لها بأشراط الساعة؛ فهي ليست دلالة على آخرة، أو قُرب حدوثها، وإنما هي من الحوادث التي تكون في سائر أحوال الناس.

يأتي ذلك على خلفية مقاطع الفيديو المتداولة لصوت غريب زعم أنه صوت الحوت الأزرق، على السواحل الشمالية لمصر وليبيا والجزائر.

اقرأ أيضًا:

«الحوت الأزرق» بين الذعر والسخرية.. والبيئة المصرية تكشف الحقيقة


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *