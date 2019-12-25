تركي آل الشيخ يعلن موعد عودته للرياض

حمود العنزي(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عودته إلى الرياض يوم غد الخميس.

ووجه آل الشيخ رسالة إلى المواطنين قائلا: «أعود للرياض غداً وكلي حماس للأحداث الترفيهية، والفعاليات القادمة».

وتابع: «إن شاء الله نحوز وأخواني وأخواتي في الترفية على رضاكم، سعادتنا مرتبطة بفرحتكم».

وكان آل الشيخ قد أصيب بوعكة صحية مفاجئة في الفترة الأخيرة، وأجرى فحوصات طبية خارج المملكة لمتابعة حالته.

وفي سياق منفصل، أطلق رئيس هيئة الترفيه مسابقة «ملك العود»، مطالبًا جميع محبي العزف على آلة العود في العالم العربي، التقدم للمسابقة التي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض، يومي 4 و5 يناير المقبل، على مسرح أبوبكر سالم بالرياض بوليفارد.

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