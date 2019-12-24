تركي آل الشيخ على بعد خطوة من امتلاك جميع أسهم ألميريا

ماجد محمد(صدى):

يسعى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، للاستحواذ بنسبة 100% على النادي خلال الفترة الحالية.

وأشارت تقارير إسبانية، إلى أن تركي آل الشيخ عرض شراء النسبة القليلة المتبقية من أسهم نادي ألميريا بأربعة أضعاف قيمتها، إلا أن أصحاب هذه الأسهم رفضوا عرضه.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن تملكه لنادي ألميريا الإسباني الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية، في أغسطس الماضي، وقام بتدعيم صفوفه بصفقات مميزة قادته للتألق خلال منافسات هذا الموسم.