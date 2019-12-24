محاولات بائسة للسيدة الغامضة «خديجة جنكيز» في المتاجرة بقضية خاشقجي

علي القحطاني(صدى):

ما زالت السيدة الغامضة خديجة جنكيز، والتي تزعم أنها خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي، تعمل على قدم وساق، من أجل التشكيك في قضاء المملكة ونزاهته، مستمرة في المتاجرة التي لا جدوى لها.

وتستمر الخطيبة المزعومة لخاشقجي في البحث عن التشويش والتسييس للقضية، في محاولات بائسة للنيل من سمعة المملكة.

ولا زالت خديجة تعوي، بينما القافلة تسير، ففي الوقت الذي نددت فيه بالأحكام الصادرة بحق المتهمين في وفاة خاشقجي بحثًا عن إحداث البلبلة، وإثارة الجدل الذي لا فائدة منه، خرج أبناء جمال خاشقجي، ليؤكدوا على ثقتهم بقضاء المملكة وأحكامه.

يذكر أن النيابة العامة، قد كشفت عن انتهاء تحقيقات في القضية والحكم بقتل خمسة أشخاص قصاصاً، وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن ثلاثة من المدعى عليهم؛ لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عاماً، فيما ردت المحكمة طلب المدعي العام بحق ثلاثة آخرين لعدم إدانتهم.

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