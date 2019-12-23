عبدالله خاشقجي يؤكد ثقته وشقيقه بالقضاء وإنصافه

نايف السالم(صدى):

أكد عبدالله نجل المواطن الصحفي الراحل جمال خاشقجي، اليوم الاثنين، على ثقته بقضاء المملكة وأحكامه؛ عقب صدور بعض الأحكام بحق المتهمين في قضية وفاة والده في مدينة إسطنبول التركية.

وفي السياق نفسه، أعاد عبدالله خاشقجي تغريد تدوينة أخيه صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، والتي قال فيها: ” إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له ” .

وكانت النيابة العامة، قد كشفت عن انتهاء تحقيقات في القضية والحكم بقتل خمسة أشخاص قصاصاً، وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن ثلاثة من المدعى عليهم؛ لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عاماً، فيما ردت المحكمة طلب المدعي العام بحق ثلاثة آخرين لعدم إدانتهم.

اقرأ أيضًا: