صلاح خاشقجي: اليوم القضاء أنصفنا وحقق العدالة «لا ظلم ولا مماطلة»

نايف السالم(صدى):

خرج صلاح خاشقجي، نجل الصحفي الراحل جمال خاشقجي، في أول تعليق له بعد صدور الحكم القضائي بحق المتهمين في قتل والده.

وقال خاشقجي: «إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له».

وأعلنت النيابة العامة، انتهاء تحقيقات في القضية والحكم بقتل خمسة أشخاص قصاصاً، وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن ثلاثة من المدعى عليهم؛ لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عاماً، وردت المحكمة طلب المدعي العام بحق ثلاثة آخرين لعدم إدانتهم.

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