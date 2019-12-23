النيابة العامة تكشف حقيقة تعاون تركيا بـ تحقيقات قضية «خاشقجي»
ردت النيابة العامة خلال المؤتمر الصحفي على تساؤل خاص بمدى تعاون تركيا في تحقيقات قضية مقتل جمال خاشقجي.
وعن ذلك، أوضحت ” النيابة العامة ” أنها أرسلت ١٣ إنابة قضائية للجانب التركي لتزويد النيابة العامة بما يتوفر لديهم من الأدلة، من مواقع مسرح الجريمة.
ورد الجانب التركي بـ إنابة قضائية واحدة تخص القنصل السعودي محمد العتيبي، الذي تم الافراج عنه عن طريق النيابة العامة.
وتضمنت هذه الإنابة شهادة الشهود من الجنسية التركية أن القنصل السعودي كان معهم يوم وقوغ الجريمة، حيث كان يتمتع بإجازة رسمية.
زائر[ عدد التعليقات: 3703 ] نشر منذ 43 دقيقة
عند الله يجتمع الخصوم
والنفس منصوره ولو بعد حين
كان زمان[ عدد التعليقات: 4035 ] نشر منذ 41 دقيقة
وتضمنت هذه الإنابة شهادة الشهود من الجنسية التركية أن القنصل السعودي كان معهم يوم وقوغ الجريمة، حيث كان يتمتع بإجازة رسمية.
بالله احد يفسر هالكلام ……
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2864 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله لايشكر فضلهم
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 8 دقائق
الى كان زمان..
ممكن اجازة رسمية لكن لم يغادر الى السعودية منتظر من يأتي من السعودية..ليقضي الوقت معه في تركيا.
ليس بالضرورة السفر في الإجازات.