سعود القحطاني يتصدر «تويتر» بعد براءته في قضية خاشقجي

نايف السالم(صدى):

دقائق قليلة فصلت بين إعلان براءة سعود القحطاني من قضية جمال خاشقجي وبين تصدره قائمة الأكثر تداولًا في ” تويتر”.

وكانت النيابة العامة أعلنت عن براءة كل من سعود القحطاني وأحمد عسيري ومحمد العتيبي من قضية مقتل خاشقجي بعد التحقيق معهم وعدم ثبات إدانتهم.

وتفاعل المغردون مع نتائج التحقيقات في قضية خاشقجي؛ مؤكدين على الثقة في قضاء المملكة ونزاهته.

وأكدت النيابة العامة في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، على أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة لقتل خاشقجي، موضحة أنه ممثلون من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية.

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