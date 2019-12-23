الإفراج عن سعود القحطاني وأحمد عسيري في قضية خاشقجي

نايف السالم(صدى):

أعلنت النيابة العامة، اليوم الإثنين، عن إصدار أحكام ابتدائية بحق 11 متهما في قضية جمال خاشقجي.

كما كشفت في مؤتمر صحفي أنه تم إصدار أحكام بالقتل قصاصا على 5 متهمين في القضية ذاتها، إضافة إلى 5 أحكام بالإعدام بحق متهمين.

ولفتت النيابة في بيانها إلى أنه المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

و قالت إنه تم الإفراج عن سعود القحطاني و أحمد عسيري بعد التحقيق معهما لعدم ثبوت تهم عليهما.

كما تم الإفراج عن القنصل السعودي محمد العتيبي، مؤكده على أنه أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

وأضافت أن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل خاشقجي.

وأكدت على أنه تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي، موضحة أنه ممثلون من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية.