بينهم سوريين..تصفية 19 عنصرًا من الميليشيات في سرت الليبية

طرابلس(صدى):

أعلن الجيش الوطني الليبي، عن مقتل 19 عنصرا من الميليشيات المسلحة في غارات مكثفة استهدفت محيط مدينة سرت الليبية.

وأوضح الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن من بين القتلى إرهابيين يحملون الجنسية السورية.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، قد دمر مساء الجمعة مجموعة مسلحة موالية لحكومة الوفاق بعد ما حاولت التحرك من مسلاتة باتجاه الداوون شرق مدينة ترهونة الليبية.

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