الجيش الليبي يوجه ضربات جوية على مواقع كتائب الوفاق في عين زارة
أعلن الجيش الليبي ، عن توجيه القوات الجوية لضربات جوية على مواقع كتائب الوفاق في عين زارة جنوب شرقي طرابلس .
يٌذكر أنه بعد أيام فقط من إعلان المعركة الحاسمة للسيطرة على العاصمة الليبية، حققت إحدى كتائب الجيش الليبي تقدماً الجمعة الماضية في محور عين زارة ، وتمكن الجيش الليبي من الاستيلاء على مراصد ومواقع مهمة لقوات حكومة الوفاق، والسيطرة على المخازن “الهناقر” في منطقة الأبيار بعين زارة، مكبدة تشكيلات الوفاق خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والعتاد.
اترك تعليقاً