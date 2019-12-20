الجيش الليبي يوجه ضربات جوية على مواقع كتائب الوفاق في عين زارة

طرابلس(صدى):

أعلن الجيش الليبي ، عن توجيه القوات الجوية لضربات جوية على مواقع كتائب الوفاق في عين زارة جنوب شرقي طرابلس .

يٌذكر أنه بعد أيام فقط من إعلان المعركة الحاسمة للسيطرة على العاصمة الليبية، حققت إحدى كتائب الجيش الليبي تقدماً الجمعة الماضية في محور عين زارة ، وتمكن الجيش الليبي من الاستيلاء على مراصد ومواقع مهمة لقوات حكومة الوفاق، والسيطرة على المخازن “الهناقر” في منطقة الأبيار بعين زارة، مكبدة تشكيلات الوفاق خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والعتاد.