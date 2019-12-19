ضاحي خلفان: إذا التقيت بإخواني استعذ بالله من الشيطان

أبوظبي(صدى):

استنكر نائب رئيس شرطة أبو ظبي السابق ضاحي خلفان، اليوم الخميس، القمة الإسلامية المصغرة في كوالالمبور.

وقال خلفان ساخرًا: قمة الإخوان الإسلامية تفشل في استقطاب العالم الإسلامي لحضور مؤتمر حضرت له قطر وتركيا وشاركت فيه ايران.

وتابع سخريته من جماعة الإخوان الإرهابية التي ثمّنت انعقاد القمة واعتبرتها خطوة تاريخية، قائلا: إذا التقيت بإخواني فأستعذ بالله من الشيطان.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي، اعتبرت هذه القمة إضعافًا للإسلام والأمة، وتغريد خارج السرب، حيث ندد أمين عام المنظمة يوسف العثيمين، بعقد هذه القمة، مشدداً على أن منظمة التعاون الإسلامي جامعة لكل المسلمين.

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