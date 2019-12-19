بالفيديو..تركي آل الشيخ: «شلون تلبس البندانة»

أميرة خالد(صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو، ظهر خلاله وهو يستعد لحضور حفل ميدل بيست.

وأوضح المقطع طريقة ارتداء البندانة -وشاح الرأس- ،التي أصبحت حديث الساعة بعدما دشن آل الشيخ وسم «البس البندانة».

يذكر أن العديد من الفنانين تفاعلوا مع آل الشيخ، وأبدوا استعدادهم لارتداء البندانة والمشاركة في حفل ميدل بيست.

ويقام مهرجان ميدل بيست في الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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