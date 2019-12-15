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بالفيديو.. «البندانة» تخطف الأضواء في فيديوهات «آل الشيخ» عن فناني ميديل بيست

بالفيديو.. «البندانة» تخطف الأضواء في فيديوهات «آل الشيخ» عن فناني ميديل بيست
الرياض(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن مشاركة عدد كبير من الفنانين والمشاهير في حفل ” ميدل بيست ” الضخم بختام فعاليات موسم الرياض .

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : هذه أضخم فعالية في الشرق الأوسط، أكثر من 100 دي جى وفنان، وأهني شركة ميدل بيست لصناعة حدث عالمي من السعودية.

وتابع : الفعالية أكلت الجو في الشرق الأوسط، وبتكون مسك الختام لموسم الرياض، الوضع تولع، لا تقول ما لقينا تذاكر .

ونشر “آل الشيخ ” مجموعة فيديوهات لعدد من الفنانين منهم دينا الشربيني وعمرو يوسف وجميعهم أجمعوا على تجهيز “البندانة ” استعداداً للحفل ، بجانب حضور الفنان عمرو دياب مع Afrojack، وR3HAB .

وقال “يوسف ” : أنا جاهز بالبندانة لحفلة الرياض يوم 21 ، كما قالت دينا الشربيني: أنا كمان هاخد بندانة من عمرو ، وهقابلكم يوم 21 في الرياض .

وأثار شعار ارتداء “البندانة ” وهي وشاح الرأس تفاعل كبير من الجمهور وسط تساؤل عن طبيعتها ، فيما يتوقع حضور 70 ألف شخص في الإحتفالية التي تعد لأضخم في الشرق الأوسط .


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