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«تسونامي» تشعل كلاسيكو الأرض في مباراة اليوم

«تسونامي» تشعل كلاسيكو الأرض في مباراة اليوم
نواف السالم(صدى):

يشهد اليوم الأربعاء مباراة الكلاسيكو التاريخية بين برشلونة وريال مدريد عى ملعب “كامب نو ” .

وبينما تتأجج المنافسة بين الغريمين تزداد الإستعدادات الأمنية لتأمين الملعب الذي ستحضره الجماهير العريضة وسط مخاوف من مجموعة تسمى ” تسونامي ” الديمقراطية والتي تؤيد انفصال الإقليم الكتالوني عن مملكة إسبانيا إذ يتوقع أن تحشد الملايين للتظاهر ضد الحكومة الإسبانية .

وتنوعت عنواين الصحف إسبانيا وبرشلونة اليوم الأربعاء بين الحديث عن شغف المباراة ، ووصفها بالمباراة الأولى في العالم ، وبين الوضع الأمني الإستثنائي لها .

وكان اتحاد الكرة الإسباني قد اضطر لتأجيل الكلاسيكو قبل نحو شهر بسبب المخاوف الأمنية بسبب التوتر في إقليم كاتالونيا ، فيما قام مؤخراً بإجراءات أمنية جديدة .

 

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