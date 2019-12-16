إجراءات أمنية جديدة لإقامة مباراة الكلاسيكو

ماجد محمد(صدى):

تسببت الإجراءات الأمنية المرتبطة بإقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، في تغيير برنامج يوم المباراة المقرر الأربعاء المقبل؛ حتى لا يصطدم اللاعبون مع المتظاهرين.

ووفقًا للإجراءات الأمنية الجديدة، سُقيم لاعبو برشلونة مع لاعبي ريال مدريد في نفس الفندق، بينما كان من المفترض أن يجتمع لاعبو برشلونة في المدينة الرياضية للفريق قبل يوم من المباراة وينطلقون نحو ملعب كامب نو قبل ساعات.

وقع اختيار السلطات الأمنية في برشلونة، على فندق الأميرة صوفيا الذي يبعد 500 متر فقط عن ملعب كامب نو، لإقامة الفريقين، على أن ينتقل برشلونة للفندق على الساعة 12:30 والنصف، وسيتواجد لاعبو ريال مدريد قبل ذلك في الفندق ذاته.

ويأتي هذا التغيير، بعد دعوة «تسونامي الديمقراطية» لوقفات احتجاجية أمام ملعب كامب نو؛ لمطالبة حكومة إسبانيا بفتح حوار مع قادة الانفصال في كتالونيا وإطلاق سراحهم، كما أعلن المتظاهرين أنهم سيغلقون أبواب الملعب قبل ساعات من المباراة.

اقرأ أيضًا: تأكد غياب 5 لاعبين عن ريال مدريد في الكلاسيكو