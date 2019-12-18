ترامب يبعث رسالة نارية من 6 صفحات إلى بيلوسي

وكالات(صدى):

بالتزامن مع اقتراب التصويت على عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس النواب، وجه ترامب رسالة نارية لزعيمة الديمقراطيين في الكونجرس، نانسي بيلوسي.

واعترض ترامب خلال الرسالة المكونة من 6 صفحات على مادتي المساءلة، التي استند إليها الديمقراطيون لعزله من منصبه.

وقال ترامب: بمتابعة هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة، فانك تعلنين حربا مفتوحة ضد الديمقراطية الأميركية، وأتوقع أن التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس.

وأضاف ترامب مخاطبا بيلوسي: أن التهمة الأولى باطلة تماما، لا قيمة لها ومن إنتاج خيالك، ويتهم الرئيس الأميركي بأنه جمد مساعدة عسكرية لكييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني على فتح تحقيق في شأن جو بايدن، أبرز منافسيه الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.

وأكد ترامب مجددا أن حديثه مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كان بريئا تماما مشددا على أنه لم يمارس أي ضغوط على كييف، ووصف ترامب التهمة الثانية بأنها عبثية وخطيرة.

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