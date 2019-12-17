غدا التصويت على اتهامين ضد ترامب في مجلس النواب

واشنطن(صدى):

يصوت مجلس النواب الأمريكي غدا الأربعاء على مادتي اتهام ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن جانبه أوضح القيادي الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي ستيني هوير، أن الزعماء الديمقراطيين في المجلس لم يضغطوا على أعضائهم بشأن كيفية التصويت على الاتهامين ضد ترامب.

ومن المتوقع أن يكون التصويت إلى حد كبير على أساس حزبي، وقد يرفض بعض الديمقراطيين المساءلة، لكن عددهم لن يكون كافيًا لتهديد إقرار بندَي المساءلة، وسيظل ترامب في منصبه حتى إعلان نتيجة محاكمته أمام مجلس الشيوخ.